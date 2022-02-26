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Spor

Hatayspor'da Yeni Malatyaspor maçı öncesi 3 eksik

Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Hatayspor'da Burak Can Çamoğlu, Adama Traore ve Fatih Kurucuk forma giyemeyecek.

AA26 Şubat 2022 Cumartesi 09:16 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 09:16
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik, 11 yenilgi sonucunda 39 puan toplayan ve 8. sırada yer alan Hatayspor, 17 puanla ligin son sırasında bulunan Malatya ekibi karşısında galibiyet arayacak.

Hatay temsilcisinde sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu ve Adama Traore'nin yanı sıra 5 maç men cezası bulunan Fatih Kurucuk, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Hatayspor, 2-0 kazanmıştı.

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