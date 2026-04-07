Spor

Hatayspor'dan 4 gollü galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 34. hafta maçında Hatayspor sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti.

AA7 Nisan 2026 Salı 17:05
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Adana Demirspor'u 4-0 yendi.

Stat: Sarıseki Fuat Tosyalı

Hakemler: Melek Dakan, Ömer Tevfik Özkoç, Ferhat Çalar

Atakaş Hatayspor: Emir Dadük, Muhammed Gönülaçar, Hakan Çinemre, Baran Sarka (Dk. 74 Deniz Aksoy), Engin Can Aksoy (Dk. 18 Sinan Özen), Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 85 Ali Yıldız), Seyit Gazanfer (Dk. 85 Ersin Aydemir), Sharif Osman, Chaadaev, Ating (Dk. 75 Ensar Arslan), Yiğit Ali Buz

Adana Demirspor: Eren Fidan, Enes Demirtaş, Kürşat Türkeş Küçük, Mert Menemencioğlu (Dk. 88 Arda Özkanbaş), Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Ali Fidan, Osman Kaynak (Dk. 88 Aykut Sarıkaya), Seyfi Efe Irga (Dk. 46 Muhammed Ergen), Kayra Saygan, Toprak Bayar (Dk. 88 Mert Baş)

Goller: Dk. 5 Osman Kaynak (Kendi kalesine), Dk. 32 Ating, Dk. 83 Ünal Emre Durmuşhan, Dk. 90+3 Deniz Aksoy (Atakaş Hatayspor)

Kırmızı kart: Dk. 8 Chaadaev (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 66 Yiğit Ali Buz, Dk. 78 Seyit Gazanfer (Atakaş Hatayspor), Dk. 71 Ali Fidan (Adana Demirspor)

