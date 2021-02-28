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Spor

Hatayspor'dan Aaron Boupendza açıklaması! ''Fenerbahçe'yi istiyor...''

Spor Toto Süper Lig'de gol krallığı yarışında Hatayspor'da attığı 18 golle 27. haftayı tamamlayan Aaron Boupendza için kulübün basın sözcüsü Rahmi Vardı'dan flaş bir açıklama geldi. Krasnodar transferi geçekleşmeyen Boupendza'nın Fenerbahçe'ye gitmek istediğini söyledi.

28 Şubat 2021 Pazar 00:19 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 00:19
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Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, geçtiğimiz günlerde Krasnodar ile transferi için görüştükleri yıldız golcüleri Aaron Boupendza için Fenerbahçe sürprizini açıkladı.

Fenerbahçe ile görüştüklerini kaydeden Vardı, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada "Mesela 5 kulüp Boupendza için aynı teklifi verirse tercihimiz Fenerbahçe olur. Çünkü Boupendza da Fenerbahçe'de oynamak istiyor." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Süper Lig'de 23 maça çıkan Gabonlu oyuncu, 18 kez ağları sarstı ve gol krallığının zirvesine yerleşti.

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