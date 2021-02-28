28 Şubat 2021 Pazar 00:19 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 00:19

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, geçtiğimiz günlerde Krasnodar ile transferi için görüştükleri yıldız golcüleri Aaron Boupendza için Fenerbahçe sürprizini açıkladı.

Fenerbahçe ile görüştüklerini kaydeden Vardı, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada "Mesela 5 kulüp Boupendza için aynı teklifi verirse tercihimiz Fenerbahçe olur. Çünkü Boupendza da Fenerbahçe'de oynamak istiyor." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Süper Lig'de 23 maça çıkan Gabonlu oyuncu, 18 kez ağları sarstı ve gol krallığının zirvesine yerleşti.