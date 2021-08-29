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Spor

Hatayspor'dan farklı skor! Alanyaspor'a gol oldu yağdı...

Süper Lig'in 3. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip 5-0'lık farklı skorla üç puanın sahibi oldu.

29 Ağustos 2021 Pazar 00:00 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 00:00
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Süper Lig'in 3. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 5-0 yendi.

4. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Lobjanidze'nin şutunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü. Dönen topu önünde bulan Traore'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

18. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Traore'nin pasında ceza sahası dışından sağ çaprazdan Lobjanidze'nin ayağının dışıyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

35. dakikada konuk ekibin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Davidson'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden auta çıktı.

42. dakikada Hatayspor farkı 3'e çıkardı. Lobjanidze'nin pasında ceza sahası dışından sol çaprazdan Ribeiro'nun çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Hatayspor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

50. dakikada sağ çaprazdan Candeias'ın kaleye gönderdiği top, kaleci Munir'de kaldı.

58. dakikada sol kanattan Eduardo'nun pasında Davidson'un ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

60. dakikada Hatayspor farkı 4'e çıkardı. Ev sahibi ekibin Lobjanidze ile başlayan atağında, Diouf'un ceza alanı içine ortasında topa yükselen El Kaabi, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 4-0

63. dakikada çalımlarla ceza sahası içerisine giren Davidson'un şutunda, meşin yuvarlak kaleci Munir'de kaldı.

90+2. dakikada ev sahibi ekip, skoru 5-0'a getirdi. Sol kanattan gelişen atakta Adekugbe'nin ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Kamara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-0

Atakaş Hatayspor, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Mert Güzenge, Serkan Ok, Ata Yıldırım

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe, Ribeiro (Dk. 68 Boudjemaa), Fatih Kuruçuk, Falette (Dk. 15 Burak Öksüz), Lobjanidze (Dk. 79 Kamara), Onur Ergün (Dk. 79 Sackey), Diouf, Traore, El Kaabi (Dk. 68 Louis)

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Fatih Aksoy, Milunovic, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Leroy Fer (Dk. 46 Eduardo), Borja, Juanfran, Novais (Dk. 46 Ahmed Ildız), Candeias (Dk. 85 Babacar), Davidson

Goller: Dk. 4 Traore, Dk. 18 Lobjanidze, Dk. 42 Ribeiro, Dk. 60 El Kaabi, Dk. 90+2 Kamara (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Traore Dk. 66 Diouf, Dk. 75 Boudjemaa, Dk. 78 Adekugbe, Dk. 85 Fatih Kuruçuk (Atakaş Hatayspor), Dk. 76 Fatih Aksoy (Aytemiz Alanyaspor)

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