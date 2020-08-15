Hatayspor'dan 3 futbolcuya veda

IHA 15 Ağustos 2020 Cumartesi 11:34 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 11:36

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, sözleşmeleri sona eren futbolcular Furkan Şeker ve Alican Özfesli ile kaleci Ömer Alıcı'nın takımdan ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi biten üç futbolcuyla yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Armamıza yakışır şekilde mücadele eden ve takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emeği olan Furkan Şeker, geçtiğimiz sezon aramıza katılan ve takımımızda kiralık olarak oynayan Alican Özfesli ile kaleci Ömer Alıcı'ya kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.