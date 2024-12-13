İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2024 Cuma / 12 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9562
  • EURO
    36,7103
  • ALTIN
    2999.78
  • BIST100
    10018.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hatayspor'dan hakem hatalarına ilişkin açıklama
Spor

Hatayspor'dan hakem hatalarına ilişkin açıklama

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da yönetim, sosyal medya üzerinden bir açıklama yayımlayarak, Göztepe maçına atanan hakem Atilla Karaoğlan'ın daha önce oynanan Antalyaspor maçında yaptığı hatalara dikkat çekti.

DHA13 Aralık 2024 Cuma 12:03 - Güncelleme:
Hatayspor'dan hakem hatalarına ilişkin açıklama
ABONE OL

Hatayspor, Antalyaspor maçında verilen kırmızı kartın ardından maçın 3-2 kaybedildiğine değinilen açıklamada, "Takımımızın bu hafta Göztepe ile oynayacağı karşılaşmaya maçın hakemi olarak Atilla Karaoğlan atanmıştır. Bilindiği üzere Atilla Karaoğlan, 25 Ağustos tarihinde deplasmanda oynadığımız Antalyaspor maçının da hakemi olup, ilk yarısı 0-2 üstünlüğümüzle sonuçlanan müsabakada devre arası stadyum koridorunda Antalyaspor yöneticileri tarafından tehdit ve darp edilmiş, bu hadise de maçın ikinci devresine sirayet etmiş ve sonuç olarak lehimize verilmeyen penaltılar, futbolcumuza haksız verilen kırmızı kart ile karşılaşma 3-2 mağlubiyetimizle sonuçlanmıştır. Atilla Karaoğlan ve maçta görev alacak diğer hakemlerimize sesleniyoruz, hata tanımı ile geçiştirilemeyecek hakem yaklaşımlarına sabrımız kalmadı, sahada kayıtsız şartsız adalet görmek istiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'ndan beklentimiz, ilk yarının son dönemecine girdiğimiz haftalarda bu zorunluluk ve sorumluluğun takım, kulüp fark etmeksizin yerine getirilmesidir. Tüm muhatapların dikkatine sunuyoruz" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.