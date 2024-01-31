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Spor

Hatayspor'dan orta sahaya Abdulkadir Parmak takviyesi

Hatayspor, geçtiğimiz günlerde Sivasspor ile yollarını ayıran Abdulkadir Parmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

AA31 Ocak 2024 Çarşamba 21:39 - Güncelleme:
Hatayspor'dan orta sahaya Abdulkadir Parmak takviyesi
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada; Adana Demirspor, Trabzonspor, Kayserispor, Gaziantep FK ve son olarak Sivasspor forması giyen orta saha oyuncusu ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Abdulkadir Parmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Abdulkadir Parmak'a hoş geldin diyor, armamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Abdulkadir Parmak, yollarını ayırdığı Sivasspor'da bu sezon Trendyol Süper Lig'de 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta forma giymişti.

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