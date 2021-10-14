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Spor

Hatayspor'dan rahat galibiyet

Hatayspor, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu ilk maçında evinde WBC Enisey'i 100-76 mağlup etti.

14 Ekim 2021 Perşembe 23:30 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 23:30
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu ilk maçında Hatayspor, evinde Rusya'nın WBC Enisey takımını 100-76 yendi.

Salon: Antakya

Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Mikheil Vartanov (Gürcistan), Daut Mehmeti (Kosova)

Hatayspor: Wiley 30, Gorini, Büşra Akbaş 10, Ayşegül Günay 6, Büşra Akgün, Bahar Çağlar Ökten 15, Brown 37, Elif Emirtekin, Melis Dilara Lafatan, Gökçe Doğan 2, İdal Yavuz

WBC Enisey: Shchetina, Jones 7, Matveeva 7, Bratchikova 5, Pashkovskaia 1, Kuzmenkova, Nared 6, Pachurina 6, Latsgal 8, Vanloo 15, Krymova 8, Komienko 13

1. Periyot: 24-19

Devre: 53-42

3. Periyot: 80-61

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