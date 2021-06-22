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Spor

Hatayspor'dan Rayane Aabid mesajı

Hatayspor'dan Yeni Malatyaspor'a transfer olan Rayane Aabid için bordo beyazlı kulüpten bir teşekkür mesajı yayımlandı.

AA22 Haziran 2021 Salı 13:01 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 13:01
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Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sözleşmesi sona eren ve Yeni Malatyaspor ile anlaşan orta saha oyuncusu Rayane Aabid'e takıma katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Aabid'in sözleşmesinin sona erdiği belirtilerek, "Takım kaptanlarımızdan Rayane Aabid ile yollarımız ayrılmış olup, bugüne kadar takımımıza vermiş olduğu emeklerden dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Aabid, Yeni Malatyaspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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