İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9611
  • EURO
    7,5422
  • ALTIN
    386.679
  • BIST100
    98759
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hatayspor'dan Selçuk İnan'a sürpriz teklif
Spor

Hatayspor'dan Selçuk İnan'a sürpriz teklif

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve futbolu bırakması beklenen Selçuk İnan'a memleketinin takımın Hatayspor'dan sürpriz bir transfer teklifi geldi.

26 Nisan 2020 Pazar 11:12 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 11:12
ABONE OL

Galatasaray'ın sözleşme uzatmayı düşünmediği Selçuk İnan'a, sürpriz bir talip çıktı.

Takvim'de yer alan habere göre TFF 1. Lig ekibi Hatayspor, Galatasaray'ın kaptanını istiyor. Hatay yönetiminin, tecrübeli futbolcuya "Süper Lig'e çıkmak için en avantajlı takım biziz. Futbolu memleketin Hatay'da bırakmanı istiyoruz" dediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon çoğunlukla yedek kalan Selçuk İnan, ligde yalnızca 6 maça çıktı ve 267 dakika süre aldı. Yıldız isim bu karşılaşmalarda skor üretemedi.

Kariyerine Çanakkale Dardanel SK altyapısında başlayan Selçuk İnan, sırasıyla Manisaspor, Trabzonspor ve Galatasaray formaları giydi. Tecrübeli futbolcu, 9 sezondur sarı-kırmızılı formayla mücadele ediyor.

Ramazanı Türkiye'de geçirmenin mutluluğunu yaşıyorlar

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.