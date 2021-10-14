İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2021 Perşembe / 8 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,1539
  • EURO
    10,6503
  • ALTIN
    529.74
  • BIST100
    1414.63
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hatayspor'dan transfer yasağına dair açıklama
Spor

Hatayspor'dan transfer yasağına dair açıklama

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, gündeme gelen transfer yasağı ile ilgili basın açıklaması yaptı. Hatayspor yaptığı açıklamada, 12 Ocak tarihine kadar gerekli ödemelerin yapılacağını belirtti.

DHA14 Ekim 2021 Perşembe 16:46 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 16:46
ABONE OL

Konu ile ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Her spor kulübünde olduğu gibi Atakaş Hatayspor'un da geçmiş ödemelerinin olması normaldir. Geçmiş ödemelerle ilgili yasal süreç devam etmektedir. Şu anda transfer döneminin kapalı olduğunu da kamuoyuna hatırlatmak isteriz. Atakaş Hatayspor'un menfaatleri doğrultusunda, ara transfer döneminin başlayacağı 12 Ocak tarihine kadar gerekli ödemeler yapılacak ve yasal süreç sonuçlandırılacaktır. Atakaş Hatayspor kurulduğu günden beri hiçbir kuruma ve kişiye borçlu kalmadığı gibi, bundan sonra da borçlu kalmayacaktır."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.