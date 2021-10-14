Hatayspor'dan transfer yasağına dair açıklama

DHA 14 Ekim 2021 Perşembe 16:46 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 16:46

Konu ile ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Her spor kulübünde olduğu gibi Atakaş Hatayspor'un da geçmiş ödemelerinin olması normaldir. Geçmiş ödemelerle ilgili yasal süreç devam etmektedir. Şu anda transfer döneminin kapalı olduğunu da kamuoyuna hatırlatmak isteriz. Atakaş Hatayspor'un menfaatleri doğrultusunda, ara transfer döneminin başlayacağı 12 Ocak tarihine kadar gerekli ödemeler yapılacak ve yasal süreç sonuçlandırılacaktır. Atakaş Hatayspor kurulduğu günden beri hiçbir kuruma ve kişiye borçlu kalmadığı gibi, bundan sonra da borçlu kalmayacaktır."