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Spor

Hatayspor'dan Volkan Demirel açıklaması!

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, Teknik Direktör Volkan Demirel'in istifasının söz konusu olmadığını söyleyerek, 'Bize herhangi bir şey söylemedi ve bir şey gelmedi. Zaten gelse de kabul etmeyeceğiz. Bizim gündemimizde hocamızla yolları ayırma gibi durum söz konusu değil' dedi.

IHA26 Aralık 2023 Salı 17:56 - Güncelleme:
Hatayspor'dan Volkan Demirel açıklaması!
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Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, Teknik Direktör Volkan Demirel'in istifa ettiğine dair çıkan haberleri yalanladı. Toksöz, "Zaman zaman kendisi bize yorulduğunu söylüyor. Ama istifa söz konusu değil. Bize herhangi bir şey söylemedi ve istifaya dair de bir şey gelmedi. Zaten gelse de kabul etmeyeceğiz. Hocamızın yaptıklarını asla unutmayacağız. Hatayspor'un sahaya çıkması bile çok büyük başarıdır. Bizim gündemimizde hocamızla yolları ayırma gibi durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet sonucu topladığı 19 puanla 13. sırada yer alıyor.

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