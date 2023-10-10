Hataysporlu futbolcu Oğuzhan Matur, Berlin'de yetiştiği kulübe 100 top hediye etti

Milli maç arasında Berlin'e gelen Oğuzhan, futbol oynamaya başladığı Kreuzberg semtinde bulunan Berlin Türkiyemspor Kulübünün yöneticileri ve eski takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.



Yöneticiler ve futbolcularla bir süre sohbet eden 24 yaşındaki futbolcu, kulübe 100 futbol topu verdi.

Oğuzhan Matur, burada yaptığı açıklamada, Berlin Türkiyemspor'da küçük yaşta top oynamaya başladığını belirterek, "Bu sahada büyüdüm, burada yetiştim. Türkiyemspor'a olan borcumu ödemiş oldum." dedi.

Genç futbolculara da örnek olmak istediğini vurgulayan Oğuzhan, "Burada Kreuzberg'de, Türkiyemspor'da fubol oynadıktan sonra yolun sonu başka yerler olabilir. Hayal edemediğimiz yerlere gelme imkanımız gerçekten var. Bunun için çalışmak, azimli olmak lazım." ifadelerini kullandı.

Berlin Türkiyemspor'un iyi yolda ilerlediğini belirten Oğuzhan, "Genç yeteneklerimiz var. Hocaları onları çok iyi yetiştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Oğuzhan, Hatayspor'da güzel bir sezon geçirdiklerini ifade ederek, "Daha yenilgimiz yok. Çok güzel çalışıyoruz. Ekip olarak çok profesyoneliz. Bu yüzden takım olmuşuz. Her zaman söylediğimiz gibi Hatay'a bir umut olmak için yola çıktık. Hatay'a yardım etmek için, oradaki depremzedelere umut olmak için yapıyoruz bunu. Hatay gerçekten zor durumdan geçti ve ayağa kalkması imkansız gibi bir şeydi. Ama biz ekip olarak Hatay'ın başarısı için savaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Berlin Türkiyemspor Kulübü yöneticilerinden Ahmet Tunga da Oğuzhan Matur'a teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.