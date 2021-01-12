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Spor

Hataysporlu Munir'e 4, Fatih Karagümrüklü Roco'ya 3 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Atakaş Hatayspor'un kalecisi Munir Mohamedi'ye 4, Fatih Karagümrüklü futbolcu Enzo Roco'ya 3 maç men cezası verdi.

AA12 Ocak 2021 Salı 17:26 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 17:44
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TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği ile oynanan müsabakada kırmızı kart gören Hatayspor'un Faslı file bekçisi Munir'e, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 4 maç men ve 17 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, 17. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta kırmızı kartla cezalandırılan Fatih Karagümrük'ün Şilili stoperi Roco'nun da aynı gerekçeyle 3 müsabakadan men ve 13 bin lira para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

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