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Spor

Hatayspor'un 11 maçlık hasreti sona erdi

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında karşılaştığı Alanyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek 11 haftalık kazanamama serisini sona erdirdi.

HABER MERKEZİ16 Şubat 2025 Pazar 16:12 - Güncelleme:
Hatayspor'un 11 maçlık hasreti sona erdi
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Murat Şahin'in ekibi Atakaş Hatayspor evinde Sami Uğurlu'nun yönetimindeki Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Mersin Stadyumu'nda oynanan ve hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin yönettiği maçta Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 56. dakikada Funsho Bamgboye kaydetti.

Alanyaspor'da Loide Augusto 90+5'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

11 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte ligdeki 11 maçlık kazanamama serisini sona erdiren Hatayspor, puanını 13'e yükseltti.

Öte yandan Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin yönetimindeki ilk galibiyetini elde etmiş oldu.

ALANYASPOR'UN FORMU DÜŞTÜ

Sami Uğurlu yönetiminde çıkış yakalayan Alanyaspor, ligde son iki haftayı puansız geçti. Geçtiğimiz hafta evinde Fenerbahçe'ye 2-0 kaybeden Alanyaspor, Hatayspor mağlubiyetiyle sürpriz bir kayıp yaşadı.

ALANYASPOR, 28 PUANDA KALDI.

Ligin bir sonraki maç haftasında Alanyaspor evinde Adana Demirspor'u ağırlarken, Hatayspor deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada sağ taraftan Balkovec'in kullandığı kornerde topa iyi yükselen Hwang'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

14. dakikada Alanyaspor etkili geldi. Augusto'nun pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hwang vuruşunu yaptı. Açıyı kapatan kaleci Bekaj topu uzaklaştırdı.

21. dakikada kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Fernandes'in vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere gönderdi.

22. dakikada sol kanattan Fernandes'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Calvo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

32. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Augusto'nun ortasında topla buluşan Hwang'ın vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

54. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Augusto'nun ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Hwang'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

56. dakikada Hatayspor öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Matondo'nun sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu önünde bulan Bamgboye, iyi bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0

62. dakikada Alanyaspor etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Sporar'ın sert vuruşunda, topu çelen kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

84. dakikada Augusto'nun sol kanattan gönderdiği pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Balkovec vuruşunu yaptı. Top, kalecinin müdahalesiyle kornere gitti.

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Kemal Elmas, Suat Güz

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Recep Burak Yılmaz (Dk. 46 Kamil Ahmet Çörekçi), Kilama, Calvo, Cemali Sertel (Dk. 90 Rui Pedro), Matondo, Abdulkadir Parmak (Dk. 90 Cengiz Demir), Bilal Boutobba (Dk. 67 Görkem Sağlam), Fernandes, Bamgboye, Aboubakar (Dk. 76 Strandberg)

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Balkovec, Fatih Aksoy, Makouta, Enes Keskin (Dk. 46 Vilhena), Cordova (Dk. 67 Janvier), Augusto, Efecan Karaca, Hwang (Dk. 60 Sporar)

Gol: Dk. 56 Bamgboye (Atakaş Hatayspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+5 Augusto (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 2 Kilama, Dk. 31 Matondo, Dk. 33 Calvo, Dk. 72 Fernandes, Dk. 90+4 Bekaj (Atakaş Hatayspor), Dk. 65 Lima (Corendon Alanyaspor)

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