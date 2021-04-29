DHA 29 Nisan 2021 Perşembe 14:53 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 15:02

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Atakaş Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinde teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'ın test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Hocamızın genel durumu iyi olup, Sağlık Bakanlığı protokollerince gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

SERGEN YALÇIN MEYDAN OKUMUŞTU!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rizespor maçından sonra, gelecek hafta karşılaşacakları Hatayspor'a sert bir mesaj göndermiş ve "Hatayspor'un maçı bitiyor, hocaları bizim maçla ilgili açıklama yapıyor. Cumartesi şöyle olacakmış da böyle olacakmış da. Göreceğiz Cumartesi ne olacağını. Öyle konuşmakla olmuyor bu işler." demişti.

Yalçın'ın bu iddialı sözleri sonrası ikilinin karşılaşması merakla bekleniyordu ancak Ömer Erdoğan koronavirüse yakalandığı için Beşiktaş maçında takımının başında yer alamayacak.

ÖMER ERDOĞAN NELER SÖYLEMİŞTİ?

43 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, Hatayspor'un Gençlerbirliği'ni 3-1 yendiği maçın ardından Beşiktaş'a karşı hücum futbolu oynayacaklarını ifade etmiş ve şunları söylemişi:

"Beşiktaş'ı hem analiz ederken hem de bizim nasıl oynamamız gerektiğini bu 3-4 günde çalışıp, hem oyuncularımızı dinlendirip hem oyun çalışmalarını yapıp inşallah Beşiktaş'a karşı da keyifli bir futbol sergilemek istiyoruz. Zor bir rakip, Türkiye'de bana göre bu sezonun genelinde neredeyse en iyi oynayan takımlardan biri. Biz de çıkacağız, orada cesur bir şekilde galibiyet için oynayacağız. Oraya savunma yapmaya değil, hücum yapmaya gideceğiz. Ben oyun anlayışımda en iyi savunma hücumdur diye düşünüyorum. Oyuncularıma da sürekli bunu iletmeye çalışıyorum. İnşallah orada da yine izleyicilere, taraftarlarımıza keyifli, güzel bir futbol sergiletiriz ve oradan iyi bir sonuçla yine Hatay'ımıza döneriz."

Beşiktaş ile Hatayspor, 1 Mayıs günü Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.