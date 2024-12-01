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Spor

Hatayspor'un konuğu Beşiktaş

Hatayspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Mersin'de Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.

AA1 Aralık 2024 Pazar 10:30 - Güncelleme:
Hatayspor'un konuğu Beşiktaş
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Mersin'de Beşiktaş ile karşılaşacak.

Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde çıktığı 12 maçta 7 puan toplayan Hatayspor 18. sırada yer alırken, rakibi Beşiktaş 21 puanla 5. sırada bulunuyor.

Ligin 12. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-1 yenen, geçen hafta da deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Akdeniz ekibi, Beşiktaş'ı da yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

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