Hatayspor'un konuğu Rizespor

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Hatay temsilcisi, ilk kez çıktığı Süper Lig'de oynadığı iç saha maçlarında henüz yenilmedi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ligde 2 eksik maçı bulunan bordo-beyazlılar, 8. hafta mücadelesinde deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yendi.
Bordo-beyazlılar, sahasında yapacağı Çaykur Rizespor maçını da kazanarak ligde üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.
Ligde 6 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberliği bulunan Atakaş Hatayspor, 11 puanla 10. sırada yer alıyor.