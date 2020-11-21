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Spor

Hatayspor'un konuğu Rizespor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

AA21 Kasım 2020 Cumartesi 10:47 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 10:47
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Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Hatay temsilcisi, ilk kez çıktığı Süper Lig'de oynadığı iç saha maçlarında henüz yenilmedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ligde 2 eksik maçı bulunan bordo-beyazlılar, 8. hafta mücadelesinde deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yendi.

Bordo-beyazlılar, sahasında yapacağı Çaykur Rizespor maçını da kazanarak ligde üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

Ligde 6 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberliği bulunan Atakaş Hatayspor, 11 puanla 10. sırada yer alıyor.

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