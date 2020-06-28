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Spor

Hatayspor'un rotası Süper Lig

TFF 1. Lig'de 30. hafta mücadelesinde Hatayspor, konuk ettiği Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

28 Haziran 2020 Pazar 19:31 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 19:31
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TFF 1. Lig'de 30. hafta karşılaşmasında Hatayspor, Balıkesirspor'u ağırladı.

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada penaltıdan Mesut Çaytemel ve 90+4. dakikada Mirkan Aydın kaydetti.

Son 3 haftada 2. galibiyetini alan Hatayspor, puanını 57'ye yükseltti ve bitime 4 hafta kala en yakın rakibinin 4 puan önünde liderliğini sürdürdü. Üst üste oynadığı 7 maçtan da galibiyet alamayan Balıkesirspor ise 35 puanla 12 sırada yer aldı.

Hatayspor, gelecek hafta Boluspor deplasmanına konuk olacak. Balıkesirspor ise evinde Karagümrük'ü ağırlayacak.

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