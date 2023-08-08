Hatayspor'un yeni forma sponsoru belli oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Puma ile forma sponsorluk anlaşması imzaladı. Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımları Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıya Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, sponsor firma Middle East Genel Müdürü Taner Seyis, TFF yöneticileri ve basın mensupları katıldı. Organizasyonda konuşan Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, "Bizim için özel bir gün. Tanıtım filmini izlediğimde felaketi yaşadığımız günlere gittim. Hatayspor ve Hatay şehrinin yaşadıklarını burada yinelemek istemiyorum. Bu sezondan itibaren Hatayspor'un futbolun içinde olacağından dolayı çok mutluyum. Bu yolda bize güç veren sponsorlarımız bu gücün en büyük mimarları. Bugün bize destek vermek için burada olan sponsorumuza da teşekkür ediyorum. Kendilerinin bize verdikleri güven duygusu paha biçilemez. Hatayspor inşallah bu sezonla birlikte ayağa kalkacak. Umarım Hatay şehri de yakın zamanda ayağa kalkabilir" ifadelerini kullandı.

"Mersin halkının bizi destekleyeceğinden emininim"

Süper Lig maçlarını Mersin'de oynayacaklarını yineleyen Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, "Mersin, en çok Hataylının yaşadığı şehirlerden bir tanesi. Maçlarımızı orada oynayacağız. Mersin halkının da maçlarımızı takip etme ve bizi tribünlerde yalnız bırakmama konusunda destekleyeceğinden eminiz. Şehirde şu ana kadar satılan kombine sayılarından bunu hissedebiliyoruz. Mersin halkına bu konuda çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hatayspor'un kendi stadyumunun durumu hakkında ise Toksöz, "Stadyumumuzun fizibilite çalışmaları yapılıyor. Yakın zamanda fiziki adımlar atılacaktır. Tabii bizim bu kapsamda ilk hedefimiz hazırlık ve idman sahalarımızın onarımı üzerine olacak" cümlelerine yer verdi.

Volkan Demirel: "Hatay herkesin şahsi meselesidir"

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de sponsorluk anlaşmasına ilişkin, "İlk görüşmemizi hatırlıyorum. O günlerde ben neyi nasıl yapacağımı bilmiyordum ama çabalıyordum. Kendileri bize en başta desteğini sunan firmalardan bir tanesi. Bize olan güvenleri ve desteklerini boşa çıkarmayacağımızı söylemek istiyorum. Çok özel formalar tasarladılar. Bunlardan bir tanesi de bu sezon giyeceğimiz siyah formamız. Bu forma felakette kaybettiğimiz canlarımızı temsil edecek. Kırmızı formamız ise Mersin halkının bize karşı sergiledikleri misafirliğe vurgu olarak sırtımıza giyeceğimiz bir forma olacak. Hatayspor bundan sonra her Türk vatandaşının ikinci takımıdır ve Hatay herkesin şahsi meselesidir" dedi.

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasıyla alakalı Demirel, "Birçok oyuncu ile görüşme sağladık. 15 tanesi ile kafalarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda uyuştuk. 13 tanesini de zaten kadromuza dahil ettik. Diğer 2 tanesi ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak takımları tercih ettiler. Tabii ki bu duruma da saygı duyuyorum. Kadromuza kattığımız oyuncuların da maddi konuları ikinci plana atarak özverili davrandıklarının da tekrardan altını çizmek isterim. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu hafta Süper Lig'de sezonun ilk müsabakasına çıkacağız. Hatay halkının ayağa kalması için elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Taner Seyis: "Türk halkının Hatayspor'a desteğini devam ettirmesi gerekiyor"

Kurum olarak bu anlaşmadan hiçbir maddi beklentilerinin olmadığını söyleyen sponsor firma Middle East Genel Müdürü Taner Seyis, "Bizim yapmak istediğimizi, vermek istediğimiz desteği anlatmak için Hatayspor ile iletişime geçtik. İlk başta Volkan hocanın dediği gibi ne yapacağımızı bilmiyorduk. Birlikte hareket ettik ve bugün imza atacağız. Bugünkü toplantıda firmamızın reklamını yapmak istemiyorum ve yapmayacağım. Bu sponsorluk anlaşmasının sebebi tamamen Hatayspor'un futbol hayatına kaldığı yerden devam edebilmesi üzerine. Formalara eklediğimiz anka kuşunun da ayrı bir anlamı var. Anka kuşu küllerinden doğan bir simge. Bugün karşımda duran bu insanlar, Hatayspor'u yaşanan üzücü olay sonrasında 6 ay gibi kısa bir sürenin ardından ayağa kaldırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu duruma bizzat şahitlik ettik ve biz de yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tüm dünyada bulunmuş ve çok fazla ülke gezmiş bir insanım. Türk insanının ne kadar güçlü olduğunu biliyorum ve farkındayım. Alacakları her forma ile bu kulübe yardımlarını gösterecekler. Bu olayın unutulmaması gerektiğini ve Türk halkının bu zor mücadelede Hatayspor'a desteğini kesintisiz devam ettirmesini istiyorum. Anlaşmamız 1+1 yıllık olarak belirlendi. Tabii ki süre çok önemli değil. Bu konuda Hatayspor için tekrar masaya oturabileceğimizi kendilerine de söyledik" açıklamalarında bulundu.