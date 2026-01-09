İSTANBUL 8°C / 6°C
  Spor
  • >
  • Spor
  • >
  Hatayspor'un yeni teknik direktörü Bekir İrtegün oldu
Spor

Hatayspor'un yeni teknik direktörü Bekir İrtegün oldu

Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Bekir İrtegün ile anlaşmaya vardı. Bordo-beyazlı kulüp, İrtegün ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

AA9 Ocak 2026 Cuma 21:28 - Güncelleme:
Hatayspor'un yeni teknik direktörü Bekir İrtegün oldu
ABONE OL

Trendyol 1. Lig ekibi Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Bekir İrtegün ile anlaştı.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Bekir İrtegün ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Hatayspor Kulübü olarak teknik direktörlük görevi için Bekir İrtegün ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Anlaşmanın kulübümüze ve Bekir İrtegün'e hayırlı olmasını diliyor, yeni görevinde başarılar temenni ediyoruz. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

