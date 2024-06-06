Hatayspor'un yıldızına İtalyan kancası

Hatayspor formasıyla başarılı bir sezon geçiren Dele-Bashiru'ya İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı.

İTALYAN DEVİ KANCAYI TAKTI

Alfredo Pedulla'nın haberine göre, İtalya Serie A'nın köklü takımlarından Lazio, Hatayspor forması giyen Dele-Bashiru ile ilgileniyor. Lazio'nun Dele-Bashiru için yapacağı teklifin 6 milyon euroyu bulması bekleniyor. İtalyan ekibinin kısa süre içerisinde resmi teklifi yapması bekleniyor.

HATAYSPOR KARNESİ

Dele-Bashiru geride bıraktığımız sezon Hatayspor formasıyla 39 maçta 9 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.