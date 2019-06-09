Hatem Ben Arfa, Fenerbahçe'ye doğru

HATEM Ben Arfa’nın Fenerbahçe’ye çok yakın olduğu konuşuluyor. Fransa basınındaki haberlerde de Ben Arfa’nın artık Fransa’da oynamasının çok zor olduğu, kariyerine yeni bir renk katmak için doğru takımın Fenerbahçe olduğu belirtiliyor. Damien Comolli’nin geçtiğimiz hafta, “Ben Arfa’yı 14 yıldır tanıyorum. Büyüleyici bir oyuncu” söyleminin ardından heyecanlanan Sarı-Lacivertli taraftarlar, müjdeli haberi bekliyor.

ESTETİK GOLLERİN ADAMI

Hücumun her bölgesinde rahatlıkla oynayan Ben Arfa, 2008-16 döneminde İngiltere ve Fransa futboluna damgasını vurmuştu. ‘Estetik sol ayak ve zarif gollerin adamı’ olarak tanımlanan 32 yaşındaki Fransız futbolcu, geçen sezon Sarı-Lacivertliler’e çok yaklaşmıştı ama bu transfer sonuçlanmamıştı. Şartların artık çok daha uygun olduğu Ben Arfa, Sarı-Lacivertli takımda tekrar o büyülü günlerini yaşayabilir.

ELMAS’IN ŞARTI 18 MİLYON

İTALYAN ekibi Napoli, Eljif Elmas’ı kadrosuna katmak istiyor, fakat 18 milyon euro ödemeye yanaşmakta tereddüt ediyor. Inter, Atletico Madrid ve Tottenham’la da anılan 19 yaşındaki Makedon oyuncu, Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli’nin listesinin tepesinde. Napoli Hocası Ancelotti’nin de çok beğendiği Eljif için bir karar verilecek. Napoli, 18 milyon euro ödemeye karar verirse Eljif’i kadrosuna katacak.

HASAN ALİ GİDİYOR

İNGİLİZLER, Hasan Ali Kaldırım’ın West Ham’a geçtiği konusunda birleşti. West Ham taraftarlarının bir kısmının karşı çıktığı bu transferde, West Ham geri adım atmayacak. Yakında resmi imzayı atması beklenen Hasan Ali’nin, West Ham’da rotasyon oyuncusu olacağı belirtildi.

TAMMY’YE PUSU!

KİRALIK oynadığı Aston Villa’nın Premier Lig’e çıkmasına büyük katkı veren 21 yaşındaki forvet Tammy Abraham, Fenerbahçe’nin gündeminde. Chelsea’de bu sezon şans bulması zor gözüken yetenekli forvet, bir sezon daha kiralık olarak gönderilebilir.

WELBECK PiYANGOSU

ARSENAL, Danny Welbeck ile yola devam etmedi. Sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki kanat-forvet, kısa tatilin ardından teklifl eri değerlendirmeye alacak. Bir dönem Fenerbahçe’nin almaya çalıştığı Welbeck, şimdi boşta ve maliyetsiz durumda

ROMAN MOSKOVA’YA

FENERBAHÇE ile mukavelesi biten Rus stoper Roman Neustadter, Dinamo Moskova ile görüşüyor. 31 yaşındaki stoper, 3.5 yıllık Fenerbahçe serüvenin ardından Moskova’da forma giyebilir. Roman Neustadter, daha önce hiçbir Rus takımının formasını giymedi.

SKRTEL BEKLENİYOR

SARI-Lacivertliler, Martin Skrtel’den gelecek haberi bekliyor. İlk görüşmelerde 2 milyon euro teklif edilen 34 yaşındaki stoper, bunu düşük buldu. Fenerbahçe, Skrtel’i kadroda tutup, savunma bölgesine başka bir oyuncu için para harcamak istemiyor.

Akşam