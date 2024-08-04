Hatice Akbaş Paris'te finale yükseldi!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 54 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı.

North Paris Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Hatice Akbaş, Güney Koreli Aeji Im'le karşı karşıya geldi.

İlk raundu 3-2 kazanan Hatice Akbaş, ikinci raundu da 4-1 önde tamamlamayı başardı.

Son rauntta da rakibine 3-2 üstünlük kuran milli sporcu, 3-2'lik toplam üstünlükle finale yükseldi.

Hatice Akbaş, 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 23.51'de Çinli Yuan Chang'le Roland-Garros'ta altın madalya maçına çıkacak.

Hatice Akbaş yarı finalin ardından yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum, hedef tabii ki altın madalya ama ilk hedefim madalya almaktı. Çok mutluyum ve gururluyum. 8'inde final maçına çıkacağız Çin'le. Cumhurbaşkanımıza, kardeşi Mustafa Erdoğan'a, federasyon başkanımıza, kulübüm Fenerbahçe'ye ve Ali Koç'a çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.