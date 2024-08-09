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Spor

Hatice Akbaş'tan büyük başarı! Paris'te bir madalya daha

Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 54 kg final müsabakasında Hatice Akbaş, Yuan Chang'a mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

9 Ağustos 2024 Cuma 00:22 - Güncelleme:
Hatice Akbaş'tan büyük başarı! Paris'te bir madalya daha
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boksta 54 kiloda final müsabakasına çıkan Hatice Akbaş, gümüş madalya kazandı.

Roland-Garros'taki karşılaşmada Çinli Yuan Chang ile karşılaşan Akbaş, ilk raundu 4-1, ikinci raundu 5-0, üçüncü raundu da 5-0 kaybederek toplamda 5-0'lık skorla mağlup oldu.

Hatice, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin ikinci gümüş madalyasını kazanan isim oldu. Türkiye'nin toplam madalya sayısı 5 oldu.

Oyunlardaki ilk maçında Büyük Britanya'dan Charley Davison'u 3-2'lik skorla geçen Hatice Akbaş, son 16 turunda ise Avustralyalı Tiana Echegaray'ı 5-0 yendi.

Çeyrek finalde Moğolistan'dan Enkhjargal Munguntsetseg'i 5-0'la geçerek madalyayı garantileyen milli sporcu, yarı finalde Güney Koreli Aeji Im karşısında 3-2'lik skorla kazanarak finale yükselmişti.

  • Hatice Akbaş
  • 54 kg final
  • Olimpiyat Oyunları

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