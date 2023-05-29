İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2023 Pazartesi / 10 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,1157
  • EURO
    21,6317
  • ALTIN
    1256.09
  • BIST100
    4768.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Hatice Kübra İlgün, dünya 3.sü

Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Hatice Kübra İlgün, 57 kilo yarı finalinde Chia-ling Lo'ya 2-1 mağlup olarak dünya 3'üncüsü oldu.

29 Mayıs 2023 Pazartesi 19:17 - Güncelleme:
Hatice Kübra İlgün, dünya 3.sü
ABONE OL

Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından düzenlenen şampiyonada 144 ülkenin yanı sıra mülteci takımına mensup sporcuların da katıldığı 949 tekvandocu tatamiye çıkacak. Şampiyonada Türkiye'yi ise 16 sporcu temsil edecek. Organizasyonun ilk gününde kadınlar 57 kg'da milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, yarı finalde Chia-ling Lo'ya 2-1 mağlup olarak dünya 3'üncüsü oldu.

1'inci turu bay geçen milli sporcu, 2'nci turda Mısırlı rakibi Nadine Mahmoud'u yendi. Ardından İspanya'dan Arlet Ortiz Benito ile çıktığı karşılaşmayı kazanan İlgün, çeyrek finalde ise Polonyalı rakibi Patrycja Adamkiewicz'i mağlup etti.

  • Hatice Kübra İlgün
  • Tekvando
  • spor

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.