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Spor

Hattrick yaptı! Ozan Tufan, Hull City'yi galibiyete taşıdı

İngiltere Championship'de Hull City, Ozan Tufan'ın 3 gol attığı maçta Sheffield Wednesday'i 4-2 mağlup etti.

12 Ağustos 2023 Cumartesi 19:09 - Güncelleme:
Hattrick yaptı! Ozan Tufan, Hull City'yi galibiyete taşıdı
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Championship'in ikinci haftasında Hull City, Sheffield Wednesday'i konuk etti.

Sheffield Wednesday, Juan Delgado'nun 36. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçerken Hull City, 45+5'te Ozan Tufan'ın penaltıdan kaydettiği golle skora dengeyi getirdi.

Devreye 1-1'lik eşitlikle girilirken Hull City, Ozan Tufan'la 58. dakikada önce geçti. Milli futbolcu 70. dakikadaki golüyle skoru 3-1 yaparken 85'te Aaron Connolly Hull City adına ağları 4. kez havalandırdı. Sheffield Wednesday'de Michael Smith, 90+4'de kaydettiği golle skoru belirledi.

Championship'te sezonun ilk maçında Norwich'e 2-1 mağlup olan Hull City, ligdeki ilk 3 puanını alırken gelecek hafta Blackburn Rovers'a konuk olacak.

Ligdeki ikinci yenilgisini alan Sheffield Wednesday ise üst üste ikinci kez kaybetti. Sheffield Wednesday, ilk hafta Southampton'a mağlup olmuştu. Sheffield ekibi ligde gelecek hafta Preston'la karşılaşacak.

KARİYERİNDEKİ İLK HAT-TRİCK

Hull City'de maçı 3 golle tamamlayan Ozan Tufan, profesyonel kariyerinde ilk kez bir maçta hat-trick yaptı.

Norwich City karşısında forma giymeyen milli futbolcu, bu karşılaşmayla yeni sezondaki ilk maçına da çıkmış oldu.

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