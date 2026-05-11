  • Havalimanı dolup taşacak! Bruno Fernandes, Süper Lig'e hayırlı olsun
Spor

Havalimanı dolup taşacak! Bruno Fernandes, Süper Lig'e hayırlı olsun

Süper Lig'de Bruno Fernandes yarışı başladı. Manchester United'da geleceğine belirsizliğini koruyan Bruno Fernandes için Süper Lig devleri transfer yarışına girdi. Fenerbahçe ve Galatasaray, Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için temasa geçti. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ11 Mayıs 2026 Pazartesi 17:04
Manchester United'da 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan ve geleceği belirsizliğini koruyan Bruno Fernandes için Süper Lig devleri yarışa girdi.

SÜPER LİG'DE BRUNO FERNANDES DERBİSİ

Aktarılana göre; Galatasaray'ın daha önce temasa geçtiği Portekizli yıldız için Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi de devreye girdi.

Süper Lig devlerinin Portekizli yıldızın şartlarını soruşturduğu öğrenildi.

31 yaşındaki futbolcuyla Suudi Arabistan ekipleri de ilgilenirken, şartların oluşması halinde Süper Lig'de forma giyebileceği iddia edildi.

MAAŞI BELLİ OLDU!

Yıldız futbolcunun, İngiliz ekibinde yıllık net 12 milyon Euro kazandığı ortaya çıktı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın mali olarak bu miktarın üstüne çıkabileceği öğrenildi.

SEZON KARNESİ

Michael Carrick ile performansında yükselişe geçen Bruno Fernandes, forma giydiği 35 maçta 8 gol 21 asistlik performans sergiledi.

