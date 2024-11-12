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Spor

Havalimanı dolup taşacak! Sadio Mane transferi resmen bitti

Ocak transferi dönemi için takımlar şimdiden hazırlıklara başladı. Arabistan'da mutsuz olan Mane de Süper Lig'in devlerinin hedefinde. Yıldız futbolcu yakında Süper Lig'de forma giyecek. İşte Sadio Mane haberinin detayları...

12 Kasım 2024 Salı 18:45 - Güncelleme:
Havalimanı dolup taşacak! Sadio Mane transferi resmen bitti
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Ocak transferi dönemi için takımlar şimdiden hazırlıklara başladı. Arabistan'da mutsuz olan Mane de Süper Lig'in devlerinin hedefinde. Yıldız futbolcu yakında Süper Lig'de forma giyecek. Senagalli oyuncu yaz döneminde de ekiplerimizin transfer listesindeydi.

BEŞİKTAŞ GÖZÜNÜ MANE'YE DİKTİ

Yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Sadio Mane için Beşiktaş devreye girdi. Siyah beyazlı yöneticiler bu transferi bitirmek için yoğun şekilde çalışıyor. Hasan Arat'ın da transfer için devrede olduğu öğrenildi. Sadio Mane ise takımların anlaşmasını bekliyor. Transferin yakın zamanda bitmesi bekleniyor.

40 GOLE KATKI SAĞLADI

Beşiktaş taraftarı, Sadio Mane gibi bir ismi takımda görmek istiyor. Mane, Al Nassr'da 61 maçta 24 gol ve 16 asist başarısı gösterdi.

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