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Spor

Havalimanı dolup taşacak! Neymar transferini resmen duyurdular...

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Brezilyalı yıldız Neymar, Al Hilal'den ayrılarak eski takım arkadaşlarının yanına geri dönüyor.

5 Nisan 2024 Cuma 21:17 - Güncelleme:
Havalimanı dolup taşacak! Neymar transferini resmen duyurdular...
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Sezon başında rekor maaşla Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'e imza atan Neymar, yılın en ses getiren transferlerinden olmuştu. Brezilyalı yıldız ise yaşadığı sakatlıkla hayal kırıklığı yarattı. Brezilya Milli Takımı'nda sakatlanan Neymar, Suudi ekibiyle yalnızca 5 maçta forma giyebildi. Yönetimin ve taraftarın gözünden düşen yıldız futbolcu, takımdan ayrılmayı kafasına koydu.

NEYMAR'DAN SÜRPRİZ İMZA!

Suudi basınında çıkan haberlere göre; Neymar, Lionel Messi'nin yanına gidiyor. Messi, Suarez, Neymar üçlüsünü yeniden buluşturmak isteyen David Beckham'ın takımı Inter Miami, Brezilyalı oyuncu için harekete geçti. Neymar'ın da bu imzayı çok istediği belirtiliyor.

DAVID BECKHAM'DAN PAYLAŞIM!

Geçtiğimiz günlerde Inter Miami'nin sahibi David Beckham, sosyal medya hesabından Neymar'la olan bir fotoğrafını paylaştı. Beckham, fotoğrafta "Miami'ye hoş geldin dostum (sadece akşam yemeği için)" ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi

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