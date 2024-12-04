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Spor

Havalimanı dolup taşacak! Roberto firmino, Süper Lig'e hayırlı olsun

Transfer döneminin kapanmasına rağmen kulüpler yeni sezon için çalışmalarına devam ediyor. Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen Roberto Firmino için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde Liverpool'dan Al Ahli'ye transfer olan 33 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılma kararı aldı. Brezilyalı golcünün yeni durağı Süper Lig olabilir. İşte Roberto Firmino haberinin detayları...

4 Aralık 2024 Çarşamba 19:32 - Güncelleme:
Havalimanı dolup taşacak! Roberto firmino, Süper Lig'e hayırlı olsun
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Kariyerine Arabistan'da sürdüren 33 yaşındaki tecrübeli forvet Roberto Firmino için flaş bir iddia gündeme geldi. Liverpool'da sayısız başarılara imza atan ve sonrasında sözleşmesinin sona ermesiyle Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ahli'ye transfer olan Firmino, tekrardan Avrupa'ya dönme kararı aldı. Brezilyalının yeni adresi Türkiye olabilir.

AVRUPA DÖNMEK İSTİYOR

2023-2024 sezonunda başında Liverpool ile sözleşmesi sonra eren Roberto Firmino, gelen bir çok teklifin ardından Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ahli ile anlaşmaya varmıştı. 2 sezondur Arabistan ekibinin formasını giyen Brezilyalı yıldız forvet, kariyerini Avrupa'da devam ettirmek istiyor. Avrupa'dan bazı kulüplerde 33 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

FIRMINO, ARABİSTAN'DA İSTEDİĞİNİ BULAMADI

Liverpool'dan Al Ahli'ye büyük umutlarla transfer olan Firmino, Arabistan'da istediğini bulamadı. 33 yaşındaki golcü, her ne kadar yüksek maaş alsa da hem performans hem de sosyal yaşantılar sonrası Suudi ekibinden ayrılma kararı aldı. Transfer olduğu günden bu yana 52 maça çıkan Brezilyalı forvet 14 gol atıp 8 asist yaptı.

ROBERTO FIRMINO'YA FENERBAHÇE KANCASI

Al Ahli'de mutsuz olan ve Avrupa'ya dönme kararı alan Roberto Firmino için dev bir iddia gündeme geldi. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre Liverpool kariyeri sonrası umduğunu bulamayan Brezilyalı golcünün, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edildi.

Haberde ayrıca En Nesyri'nin olası ayrılığı sonrası deneyimli oyuncuları tercih etmesiyle bilinen Mourinho'nun, Firmino'yu Fenerbahçe'nin hücum hattına öncülük etmesi için mükemmel bir seçim olarak görüldüğü de ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Al Ahli forması ile bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıkan 33 yaşındaki Firmino, 1.116 dakika süre ve bu maçlarda 5 gol atarken, 1 de gol pası verdi. Transfer olduğu günden bu yana 52 maça çıkan Brezilyalı forvet 14 gol atıp 8 asist yaptı.

KARİYERİ

Kariyerine ülkesi Brezilya'da başlayan Roberto Firmino, 2010-2011 sezonunda Brezilya ekibi Tombense'den Hoffenheim'a 4 milyon Euro bedelle transfer oldu. Alman ekibinde sergilediği performans sonrası birçok kulübü peşine takan 33 yaşındaki forvet, 41 milyon Euro bonservis bedeli ile Liverpool'un yolunu tutmuştu. İngiliz ekibiyle sayısız başarıya imza atan tecrübeli golcü geçirdiği 10 sezonun ardından Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ahli'ye bedelsiz katılmıştı.

StarGazetesi

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