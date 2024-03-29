İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2024 Cuma / 20 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3613
  • EURO
    35,0327
  • ALTIN
    2324.57
  • BIST100
    9142.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Havalimanı dolup taşacak! Romelu Lukaku transferi resmen duyuruldu
Spor

Havalimanı dolup taşacak! Romelu Lukaku transferi resmen duyuruldu

Romelu Lukaku'nun bonservisini elinde bulunduran Chelsea, yeşil ışık yaktı. Roma'da kiralık olarak forma giyen Romelu Lukaku, dev bir imzaya hazırlanıyor.

29 Mart 2024 Cuma 20:12 - Güncelleme:
Havalimanı dolup taşacak! Romelu Lukaku transferi resmen duyuruldu
ABONE OL

Avrupa'da transfer gelişmeleri hız kesmeden devam ediyor. Bonservisini Chelsea'da bulunduran ve Roma'da kiralık olarak forma giyen Romelu Lukaku, dev bir teklife imza atıyor.

ROMELU LUKAKU'NUN BONSERVİSİ BELLİ OLDU

İngiliz ekibi Chelsea, kiralık olarak Roma'da forma giyen Romelu Lukaku'yu gelecek sezonda kadrosunda düşünmüyor. Ada ekibi, Belçikalı golcünün bonservisini belirledi. Chelsea, yıldız forvet için yaklaşık 50 milyon dolar talep ederken, Roma yalnızca Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılabilirsek bunu karşılayabileceğini söyledi.

ROMA'YI YAKTILAR!

Ekonomik olarak iyi durumda olan Suudi Arabistan ekipleri ise bu fırsatı değerlendirme kararı aldı. Aktarılan habere göre; Suudiler, talep edilen bonservis miktarını ödeyebileceklerini Chelsea tarafına iletti. Öte yandan, Lukaku'ya da yılda 50 milyon dolardan fazla kazanabileceği bir teklif sundukları belirtildi.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Lukaku, İtalya ekibiyle bu sezon tüm kulvarda 37 maçta boy gösterdi. Belçikalı forvet, bu maçlarda 18 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.