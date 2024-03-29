Havalimanı dolup taşacak! Romelu Lukaku transferi resmen duyuruldu

Avrupa'da transfer gelişmeleri hız kesmeden devam ediyor. Bonservisini Chelsea'da bulunduran ve Roma'da kiralık olarak forma giyen Romelu Lukaku, dev bir teklife imza atıyor.

ROMELU LUKAKU'NUN BONSERVİSİ BELLİ OLDU

İngiliz ekibi Chelsea, kiralık olarak Roma'da forma giyen Romelu Lukaku'yu gelecek sezonda kadrosunda düşünmüyor. Ada ekibi, Belçikalı golcünün bonservisini belirledi. Chelsea, yıldız forvet için yaklaşık 50 milyon dolar talep ederken, Roma yalnızca Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılabilirsek bunu karşılayabileceğini söyledi.

ROMA'YI YAKTILAR!

Ekonomik olarak iyi durumda olan Suudi Arabistan ekipleri ise bu fırsatı değerlendirme kararı aldı. Aktarılan habere göre; Suudiler, talep edilen bonservis miktarını ödeyebileceklerini Chelsea tarafına iletti. Öte yandan, Lukaku'ya da yılda 50 milyon dolardan fazla kazanabileceği bir teklif sundukları belirtildi.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Lukaku, İtalya ekibiyle bu sezon tüm kulvarda 37 maçta boy gösterdi. Belçikalı forvet, bu maçlarda 18 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi