Yaz transfer döneminin ülkemizde bitimine 1 haftadan az süre kala gündem hareketlenmeye başladı. Avrupa için kadroları bildirme tarihi dolsa da Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendirmek için son hamlelerini yapıyor. Al Nassr'da forma giyen Aymeric Laporte da bu isimlerden birisi. Fransız stoper yakın zamanda Süper Lig'de forma giyecek. Yıldz oyuncu Avrupa'ya dönmek istediği için bu transferde imzaların yakında atılması bekleniyor.

GALATASARAY LAPORTE'A İMZA ATTIRACAK

Al Nassr'dan ayrılmak isteyen Fransız yıldız, Avrupa'ya da dönmeyi çok istiyor. Sol ayaklı stoper arayışında olan Galatasaray da bu transferi bitirmek için harekete geçti. Okan Buruk'un da bu transfere onay verdiği öğrenildi. Galatasaray'ın bu transferi yakında zamanda bitireceği ve imzaların atılacağı öğrenildi.

GEÇEN SEZON BAŞINDA TRANSFER OLMUŞTU

İspanyol savunmacı geçtiğimiz sezon başında Manchester City'den 27.5 milyona Suudi Arabistan ekibine katılmıştı.

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