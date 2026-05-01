1 Mayıs 2026 Cuma / 15 Zilkade 1447
  • Havalimanında duygusal anlar! Domenico Tedesco, İstanbul'dan ayrıldı
Spor

Havalimanında duygusal anlar! Domenico Tedesco, İstanbul'dan ayrıldı

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevinden alınan Domenico Tedesco, İstanbul'dan ayrıldı. Genç teknik adama havalimanında yoğun ilgi gösterilirken bazı taraftarlar da göz yaşlarına hakim olamadı.

IHA1 Mayıs 2026 Cuma 11:07 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-0 kaybettikleri derbinin ardından yollarını ayırdığı Teknik Direktör Domenico Tedesco, İstanbul'dan ayrıldı.

İstanbul Havalimanı'na gelen Tedesco'ya burada taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, İtalyan teknik adam da onların fotoğraf ve imza isteklerini geri çevirmedi. Bu sırada duygusal anlar yaşanırken, bazı taraftarların da gözyaşlarına hakim olmadığı görüldü.

Basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmayan Domenico Tedesco, pasaport işlemlerinin ardından Almanya'nın Stuttgart kentine gitmek üzere uçağa geçti.

