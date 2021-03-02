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Spor

Hawks'ta Lloyd Pierce'nin görevine son verildi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Atlanta Hawks'ta başantrenör Lloyd Pierce ile yollar ayrıldı.

AA02 Mart 2021 Salı 10:51 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 10:51
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Kulüpten yapılan açıklamada, bu sezon beklenen başarı istikrarı sağlanamadığı gerekçesiyle 44 yaşındaki Pierce'ın görevine son verilme kararı alındığı belirtildi.

Takımın teknik ekibinde yer alan yardımcı antrenörlerden Nate McMillan ise geçici olarak başantrenörlük görevini üstlenecek.

Atlanta Hawks'ı 2018'den bu yana çalıştıran ve takımını bu dönemde play-off'lara taşıyamayan Pierce, bu sezon da beklentilerin uzağında kaldı.

Kadrosunda Trae Young, John Collins, Bogdan Bogdanovic, Danilo Gallinari, Rajon Rondo ve Kris Dunn gibi önemli basketbolcular bulunduran Atlanta Hawks, 14 galibiyet ve 20 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda 11. sırada yer alıyor.

Lloyd Pierce, daha önce Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors, Memphis Grizzlies ve Philadelphia 76ers takımlarında yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.

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