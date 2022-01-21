Ozan Tufan'ın hayalleri yıkıldı! Hüsrana uğradı

star.com.tr 21 Ocak 2022 Cuma 18:40 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 19:26

Ozan Tufan, hayalini kurduğu İngiltere Premier Lig'de aradığını bulamadı. Geçtiğimiz yaz Watford'un Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Ozan Tufan ligde yalnızca 7 maçta forma şansı buldu. Öte yandan milli oyuncu 7 maçta ise kadroya alınmadı.

OZAN TUFAN, İNGİLTERE'DE HÜSRANA UĞRADI

Geçmişte hayalinin Premier Lig olduğunu belirten Ozan Tufan için Watford'da işler yolunda gitmiyor. Milli oyuncu istikrarlı forma şansı yakalayamazken, ligde sadece 4 maçın 11'inde yer aldı. Tufan, ilk 11'de forma şansı bulduğu maçların ise 90 dakika sahada kalamadı.

OZAN TUFAN, "HEDEFİM PREMİER LİG" DEMİŞTİ

Milli oyuncu Ozan Tufan, 2015 yılında Bursaspor forması giydiği dönemde yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı:

En beğendiğim lig, İngiltere Premier Ligi. Hedefim, çocukluğumdan beri atmosferini ve futbolunu çok beğendiğim İngiltere Premier Ligi'nde oynamak. Ligde en alt sıralarda yer alan takım ile şampiyonluğa oynayan takım arasındaki maçların bile sonuçları kestirilemiyor. O ligde oynamak isterim.

OZAN TUFAN'IN İNGİLTERE PERFORMANSI

Geçtiğimiz yaz aylarında 1 milyon euro bedelle Fenerbahçe'den Watford'a kiralık olarak gönderilmişti. Ozan Tufan, İngiltere'de toplam 9 resmi maçta forma şansı buldu. 8 maçta kadroya alınmayan milli oyuncu yalnızca 6 maçta ilk 11'de yer alırken gol ve asist katkısında bulunamadı.