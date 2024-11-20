5 maçta 1 golü olan Karadağ, ilk 45'te 2 gol buldu.

Kenan Yıldız, Uluslar Ligi'nde ilk golünü attı.

Ay-Yıldızlılarımız, gruptaki ilk yenilgisini aldı.

Hiçbir iddiası olmayan Karadağ karşısında maça istediğimiz gibi başlayamadık. Bozuk zemin, planımızı bozan en büyük etkendi. Fiziksel olarak rakibe karşılık veremeyen Ay-Yıldızlılar, yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve çok pas hatası yaptı. Uzun topla çıkan Karadağ, Emirhan'ın hatası sonrası öne geçti. 37'de Kenan'la dengelesek de 45'te gelen golle devreye yenik girdik. İkinci yarıda Kenan Yıldız, Yunus Akgün ve İsmail Yüksek'le gole yaklaşsak da olmadı. Yunus'un 66'da karşı karşıya kaçırdığı kırılma anıydı. 73'te Karadağ farkı 2'ye çıkarttı. Oyunu rakip sahaya yıkmakta zorlanan Milliler'de Hakan Çalhanoğlu'nun eksikliği hissedildi. AyYıldızlılar, kolay görünen maçta Karadağ'a tarihinde ilk kez kaybetti.