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Spor

Hayatını kaybeden Maradona için Kayserispor'dan mesaj

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, hayatını yitiren futbol efsanesi Diego Armando Maradona için paylaşım yaptı.

IHA26 Kasım 2020 Perşembe 09:28 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 09:28
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Hes Kablo Kayserispor kulübü, sosyal paylaşım sitelerindeki hesabı üzerinden Diego Armando Maradona için paylaşım yaptı. Sarı Kırmızılı kulüp sosyal medya hesaplarından, dün hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona’nın Dünya Kupası’nı kaldırdığı bir fotoğrafı paylaşıldı ve "Seni ve futbola katkılarını asla unutmayacağız" cümlesi kuruldu.

Kalp krizi sonrasında 60 yaşında hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona’nın ismi bir dönem Hes Kablo Kayserispor kulübü ile de anılmıştı.

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