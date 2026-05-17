Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasında geçecek başkanlık yarışı kadar Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı da en çok merak eden konuların başında geliyor. Çizme basını Paolo Maldini ile 'futbol aklı' olarak anlaşan Hakan Safi'nin İtalyan adaylara yöneldiğini yazarkan Aziz Yıldırım cephesi için de bomba bir iddia ortaya atıldı. Yıldırım, Benfica'da çalışırken birkaç kez görüşme yaptığı Jorge Jesus'u gündemine aldı. Portekiz basınından A Bola, tarafların temas kurduğunu ve bu ay içinde yüz yüze görüşmelerin yapılacağını iddia etti:

HAYATININ MAAŞI OLACAK

"Jorge Jesus kararını çoktan verdi ve Avrupa'ya dönmek istiyor. Hatta mayıs ayı sonunda Fenerbahçe başkanlığına aday olan bir isimle görüşme yapacak ve bu isim ona teknik direktörün bugüne kadar aldığı en yüksek maaşı teklif ediyor. Ama gerçek şu ki, o sadece bir aday ve Jorge Jesus'u göreve getirme olasılığını ciddi bir hale getirmek için seçimleri kazanması gerekiyor. Öte yandan Jesus, Portekiz Millî Takımı yönetme hayalinden vazgeçmedi. Olumlu biterse Jesus kariyerindeki en yüksek maaşı almış olacak. Kazancı 15 milyon euroyu bulabilir."

AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Haberin devamında şunlar yazıyor: "Suudi Arabistan Ligi'nde ve AFC Şampiyonlar Ligi 2'de şampiyonluğun birer maç uzağında olan Jorge Jesus, ay sonunda bitecek sözleşmesinin ardından kulüpten ayrılmaya karar verdi ve bu kararını Suudi yönetimine de bildirdi." 2022-23 sezonunda F.Bahçe'yi çalıştıran Jesus, Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle kulübün yaklaşık 10 yıllık kupa hasretine son vermişti. Deneyimli hoca Kanarya'nın başında çıktığı 53 resmi maçta 36 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 2.23'lük puan ortalaması tutturmuştu.