Hayırlı olsun! James Rodriguez şampiyonluk için geliyor: Süper Lig devi ile anlaştı

Yunanistan Ligi ekibi Olympiakos'tan ayrılması beklenen James Rodriguez, için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'in Galatasaray ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

JAMES RODRIGUEZ, YUNANİSTAN'DAN AYRILIYOR

İspanya basınında yer alan habere göre; James Rodriguez için Yunanistan hikayesi sona eriyor. Olympiakos'ta forma giyen ve ara transferde takımdan ayrılmak isteyen Kolombiyalı yıldız oyuncu, menajerine takım bulması için talimat verdi.

GALATASARAY, JAMES RODRIGUEZ'İ BİTİRDİ

Geçtiğimiz yaz yaptığı transferlerle büyük yankı uyandıran Galatasaray, ara transferde bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. İspanyol basınına göre; Sarı-kırmızılılar, Olympiakos'tan ayrılması beklenen James Rodriguez ile prensipte anlaşmaya vardı. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

James Rodriguez, bu sezon Olympiakos'ta şu ana kadar 13 resmi maça çıkarken bunların 11'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 921 dakika süre alan Kolombiyalı yıldız, 3 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.