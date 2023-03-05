Hayırlı olsun! Ve Çağlar Söyüncü resmen imzayı attı

2018'den beri formasını giydiği Leicester City'den sezon sonunda ayrılacak olan Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oldu. Atletico Madrid ile el sıkışan milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün İspanyol ekibiyle ön sözleşme imzaladığı belirtildi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN İNGİLTERE HİKAYESİ SONA ERİYOR

Uzun yıllardır Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü için yolun sonu göründü. Bu sezon Ada ekibinde forma şansı bulamayan ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan milli stoper, takımdan ayrılacak.

YENİ ADRESİ İSPANYA

Çağlar Söyüncü'nün İngiltere'den sonraki durağı ise İspanya olacak. Milli oyuncu, sezon sonu için La Liga'nın iddialı takımlarından Atletico Madrid ile anlaşmaya vardı. Söyüncü, önümüzdeki yaz yeni takımının formasını giymeye hazırlanıyor.

İMZALAR ATILDI

İspanya basınında yer alan habere göre; Gelecek sezon Atletico Madrid forması giyecek olan Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibiyle masaya oturdu. Transferi bitiren İspanyol ekibi, milli oyuncu ile ön sözleşme imzalandı.

BU SEZON SADECE 4 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Leicester City formasıyla yalnızca 4 resmi maçta forma giyen Çağlar Söyüncü, bu karşılaşmaların 3'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 259 dakika süre alan 26 yaşındaki savunma oyuncusu, skora etki edemedi.