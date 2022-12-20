Hayırlı olsun! Ve Caner Erkin transferi resmen bitti

İstanbul ekibi Fatih Karagümrük ile sezona başlayan Caner Erkin, tecrübesi ve teknik becerisi ile kırmızı siyahlıların değişilmez oyuncuları arasına girmişti. Yeni yapılanma sürecinde Andrea Pirlo ile yola devam eden Fatih Karagümrük'te ise yeni bir yapılanma sürecine girilmiş ve Dünya Kupası arası fırsat bilinip Caner Erkin ile yollar ayrılmıştı.

CANER ERKİN'İN YENİ ADRESİ BELLİ OLUYOR

Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin hakkında birçok transfer dedikodusu çıkmaya başladı. Birçok İstanbul ekibi ile anılan tecrübeli sol bekin ise nereye gideceği merak konusu oldu. Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başına geçmesi ile birlikte seçeneklerden birinin de Beşiktaş olabileceği iddia edildi. Eski öğrencisini takımdan görmek isteyen Şenol Güneş'in bu talebini yönetime bildirdiği öğrenildi. Valerian Ismael döneminde transfer edilen Arthur Masuaku'nun oyununa uymadığını ve ne verebileceğini bildiği oyuncularla oynamak istediği gelen bilgiler arasında.

BAŞAKŞEHİR İLE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Eski takım arkadaşı olan Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir Futbol Kulübü'nde bu seçeneklerden bir tanesiydi. Dünya Kupası arası ile birlikte Hasan Ali Kaldırım ile yollarını ayıran Başakşehir için Caner Erkin'in liste başı isimlerden biri olduğu öğrenilmişti. Fakat Caner Erkin'in eski hocası olan Şenol Güneş'le çalışmaya daha sıcak baktığı iddia edildi.

Star Gazetesi