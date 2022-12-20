İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2022 Salı / 27 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6643
  • EURO
    19,8435
  • ALTIN
    1089.38
  • BIST100
    5419.02
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hayırlı olsun! Ve Caner Erkin transferi resmen bitti
Spor

Hayırlı olsun! Ve Caner Erkin transferi resmen bitti

Karagümrük'ün Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı eski milli oyuncu Caner Erkin, Dünya Kupası arasından önce mevcut takımı ile yollarını ayırmıştı. Şu an boşta olan tecrübeli sol bek oyuncusu Caner Erkin'in hangi takıma imza atacağı ise merak konusu oldu. Eski öğrencisini takımda görmek isteyen Şenol Güneş ise bu talebini yönetime iletti. İşte detaylar...

Star Gazetesi20 Aralık 2022 Salı 18:48 - Güncelleme:
Hayırlı olsun! Ve Caner Erkin transferi resmen bitti
ABONE OL

İstanbul ekibi Fatih Karagümrük ile sezona başlayan Caner Erkin, tecrübesi ve teknik becerisi ile kırmızı siyahlıların değişilmez oyuncuları arasına girmişti. Yeni yapılanma sürecinde Andrea Pirlo ile yola devam eden Fatih Karagümrük'te ise yeni bir yapılanma sürecine girilmiş ve Dünya Kupası arası fırsat bilinip Caner Erkin ile yollar ayrılmıştı.

CANER ERKİN'İN YENİ ADRESİ BELLİ OLUYOR

Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin hakkında birçok transfer dedikodusu çıkmaya başladı. Birçok İstanbul ekibi ile anılan tecrübeli sol bekin ise nereye gideceği merak konusu oldu. Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başına geçmesi ile birlikte seçeneklerden birinin de Beşiktaş olabileceği iddia edildi. Eski öğrencisini takımdan görmek isteyen Şenol Güneş'in bu talebini yönetime bildirdiği öğrenildi. Valerian Ismael döneminde transfer edilen Arthur Masuaku'nun oyununa uymadığını ve ne verebileceğini bildiği oyuncularla oynamak istediği gelen bilgiler arasında.

BAŞAKŞEHİR İLE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Eski takım arkadaşı olan Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir Futbol Kulübü'nde bu seçeneklerden bir tanesiydi. Dünya Kupası arası ile birlikte Hasan Ali Kaldırım ile yollarını ayıran Başakşehir için Caner Erkin'in liste başı isimlerden biri olduğu öğrenilmişti. Fakat Caner Erkin'in eski hocası olan Şenol Güneş'le çalışmaya daha sıcak baktığı iddia edildi.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.