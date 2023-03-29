Hayırlı olsun! Ve Emre Akbaba resmen imzalıyor

Geçtiğimiz yaz Galatasaray'dan kadroya dahil edilen 30 yaşındaki deneyimli orta saha Emre Akbaba, Adana Demirspor'daki performansı ile büyük beğeni topladı. Mavi-lacivertlilerde Emre Akbaba'nın geleceği için karar verildi.

EMRE AKBABA, GEÇTİĞİMİZ YAZ GELMİŞTİ

Geçtiğimiz yaz transfer dönemimde Alanyaspor'dan Galatasaray'a geri dönen ve beklentilerin altındaki performansıyla eleştirilerin odağı olan Emre Akbaba, sarı-kırmızılılardan ayrılarak Adana Demirspor'a 2+1 yıllık imzayı atmıştı.

MONTELLA'NIN VAZGEÇİLMEZİ

Emre Akbaba, Adana Demirspor'un kadrosuna dahil olduktan sonra ilk 11'in vazgeçilmezi haline geldi. Mavi-lacivertlilerde teknik direktör Vincenzo Montella'dan geçer not alan 30 yaşındaki deneyimli orta saha için karar verildi.

OPSİYONU KULLANILACAK

Transfer çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor'da yönetim, teknik direktör Vincenzo Montella'nın raporu doğrultusunda harekete geçti. Mavi lacivertliler önümüzdeki yaz Emre Akbaba'nın 2+1 yıllık sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullanarak yeni sözleşmeyi imzalamayı planlıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla şu ana kadar çıktığı 20 resmi maçın 18'inde ilk 11'inde yer alan Emre Akbaba toplam 1430 dakika sahada kaldı. 30 yaşındaki orta saha bu sürede 5 gol 3 asist ile skora katkıda bulundu.