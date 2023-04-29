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Spor

Hayırlı olsun! Ve yeni teknik direktör Rıza Çalımbay

Rıza Çalımbay için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. eski Sivassporlu futbolcu Arouna Kone, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın A Milli Takımı'nın başına geçeceğini söyledi. İşte detaylar...

Fanatik29 Nisan 2023 Cumartesi 12:12 - Güncelleme:
Hayırlı olsun! Ve yeni teknik direktör Rıza Çalımbay
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da üç sezon forma giyen ve Yiğidolar'dan ayrılan Arouna Kone, Türk Milli Takımı ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

39 yaşındaki Fildişi Sahiili golcü, Fanatik Gazetesi'ne yaptığı açıklamada Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın A Milli Takım'ın başına geçeceğini iddia etti.

"DUYDUĞUMA GÖRE MİLLİ TAKIM..."

Arouna Kone "Türkiye gibi hoca değişimlerinin çok sık yaşandığı bir yerde 4 sezon aynı takımda kalıp kısıtlı imkanlarla 3 sezon üst üste Avrupa'ya gidebilmek, üstelik kupa kazanıp gruptan lider çıkabilmek herkesin yapabileceği bir şey değil. Bence daha iyi imkanlar içinde Rıza Çalımbay çok büyük işler yapabileceğini gösterdi. Duyduğuma göre de Türkiye Milli Takımı'nın başına geçecek. Bunu fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Türkiye Milli Takımı'nda da çok önemli oyuncular var. Avrupa'da önemli takımlarda oynayan oyuncu sayısı artıyor ve onlardan nasıl faydalanabileceğini bilen bir hocayla turnuvalarda büyük başarılar elde etmek uzak bir ihtimal değil." dedi.

"RIZA ÇALIMBAY'IN YERİ AYRI!"

PSV, Sevilla, Wigan Athletic ve Everton gibi takımların formasını da giyen Arouna Kone "Rıza Çalımbay'ın kariyerimde çok ayrı bir yeri var. Bir oyuncu grubunu takıma dönüştürebilmek, aile ortamı kurabilmek bir teknik adam için en önemli başarıdır ve bunu dünyada yapabilen hoca sayısı oldukça azdır. Rıza Çalımbay'ın başarısının temel sebebi de tam olarak bu. Onunla çalıştığımız dönemde takımda çok güzel bir aile ortamı vardı. Futbolcular dürüst ortamları severler. Sivasspor'da da bu önemliydi." ifadelerini kullandı.

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