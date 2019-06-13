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Hazard imzayı attı çimlere çıktı

Eden Hazard'ın Real Madrid'de imza töreni düzenlendi.

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Başkan Florentino Perez ve Hazard, son derece mutlu görünürken ikili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

PEREZ: "HEP BU LAFI SÖYLEMEK İSTİYORDUM; HAZARD, REAL MADRİD'DE'"

Hazard harika bir oyuncu ve şimdi takımımızın bir parçası. Bizim hikayemiz yetenekli oyuncular tarafından yaratıldı. Uzun zamandır Hazard, Real Madrid'de demek istiyordum ve o gün geldi. Artık söyleyebilirim. Hazard, Real Madrid'de. Şimdi hep birlikte daha fazla zaferler, daha fazla kupalar kazanmak istiyoruz. Zidane önderliğinde harika bir ekibimiz olacak. Evine hoş geldin Hazard.

HAZARD: "ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

Hazard ise imza töreninde yaptığı açıklamada, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Real Madrid ile birlikte kupalar kaldırmak istiyorum. Çocukluğumdan beri bu formayı giymel hayalimdi." ifadelerini kullandı.

BERNABEU STADI: "MBAPPE'Yİ DE İSTİYORUZ'"

Öte yandan Hazard'ın imza töreninde Bernabeu Stadı'nı dolduran Real Madrid taraftarlarının başkan Florentino Perez'den bir isteği daha oldu. Stadyumdaki taraftarlar "Mbappe'yi de istiyoruz." diye bağırdı.

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