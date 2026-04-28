Fenerbahçe, Teknik Direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertlilerde Süper Kupa'yı kazanan İtalyan teknik adamın şampiyonluk yarışında üst üste kaybettiği puanlar eleştirilirken, ezeli rakibine mağlup olması alınan kararda etkili oldu. Takımla yaz hazırlık dönemi geçirmesinin kendisi adına harika olacağını belirten Tedesco, bu hedefine ulaşamadı.

Fenerbahçe'nin derbide yaşadığı farklı mağlubiyet ve şampiyonluk yarışında ağır yara alınması sonrası teknik heyet konusunda radikal kararlar alındı. Sarı-lacivertlilerde Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantı sonucunda Teknik Direktör Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile Sportif Direktör Devin Özek ve Futbol Koordinatörü Berke Çelebi ile yolların ayrılması kararlaştırıldı. Futbol A takımının Süper Lig'de kalan maçlarında takımın başında Yardımcı Antrenör Zeki Murat Göle sahaya çıkacak.

GÖREVE BAŞLADI, BAŞKAN DEĞİŞTİ

Fenerbahçe'de sezona Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile girilirken, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenilmesi sonrası 29 Ağustos 2025'te ayrılık kararı verildi. Ali Koç başkanlığındaki yönetim ve Sportif Direktör Devin Özek, kısa sürede anlaşma sağladığı Domenico Tedesco'yu İstanbul'a getirdi. Tedesco, ilk maçına ise Trabzonspor karşısında çıktı. Bu mücadeleden 3 gün sonra erteleme maçı olan Alanyaspor karşısında uzatma dakikalarında yenilen gol ve puan kaybı, eleştiri oklarını yönetime çevirirken takip eden hafta sonunda seçimli genel kurul gerçekleştirildi. Sadettin Saran, 7 yıldır başkanlık görevini sürdüren Ali Koç'u geride bırakarak sarı-lacivertli camianın yeni başkanı oldu. Seçim sonuçlarının açıklandığı dakikalarda Kasımpaşa deplasmanında sahaya çıkan Fenerbahçe, sahadan beraberlikle ayrılırken; 3 gün sonra da Avrupa Ligi'nde oynanan Dinamo Zagreb karşısında mağlubiyet aldı. Üst üste alınan bu sonuçlar takım üzerindeki ilk kırılma olurken, yeni yönetim Tedesco ve oyunculara güvendiklerini açıkladı.

TAKIMA SİSTEMİNİ İŞLEDİ

İtalyan teknik adam, seçim sürecinde görevi devraldığı takımın fiziksel, mental sorununu kısa sürede çözdü ve kendi sistemini işledi. Sonrasında başarılı sonuçlara imza atan Tedesco, şampiyonluk yarışına dahil oldu. İlk 10 lig maçında 7 galibiyet, 3 beraberlik alan Tedesco'nun öğrencileri; Beşiktaş ve Çaykur Rizespor deplasmanlarında 2-0 geriye düşmelerine rağmen sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde de takımının yükselen grafiğini sahaya yansıttı. Liglere verilecek ara öncesi Avrupa'da oynanan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alan sarı-lacivertliler 6. hafta sonunda 11 puana ulaştı.

DEPLASMANDA GOLCÜ TAKIM OLUŞTURDU

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de özellikle dış sahada mücadeleci takım kimliğine bürünmesi ve gollü galibiyetler yenilmezlik serisi getirdi. Ligin 10. haftasındaki Gaziantep FK ile 22. haftadaki Trabzonspor deplasmanları arasında 8 dış saha maçında 7 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, bu süreçteki maçlarda rakip filelere 24 gol gönderdi. Fenerbahçe, 31. hafta itibarıyla da 16 maça çıktığı dış sahada 34 gol atarak bu alanda zirvede yer alıyor. Kanarya, deplasmanda 9 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

SÜPER KUPA'YI KAZANDIRDI

Statü değişikliğine gidilen Süper Kupa'da Fenerbahçe, yarı finalde Adana'da Samsunspor ile karşılaşırken 2-0'lık sonuçla adını finale yazdırdı. 10 Ocak tarihinden ezeli rakibi Galatasaray ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda final maçına çıkan sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin golleriyle kazanarak kupaya uzandı. Organizasyonda 4. kez mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'de 11 yıl sonra bu kupayı kazandıran isim Domenico Tedesco oldu. Tedesco, göreve başladığı tarihten 4 ay sonra Fenerbahçe'de kupa sevinci yaşadı.

NAMAĞLUP SERİSİ 26. HAFTADA BİTTİ

Fenerbahçe, ligde bu sezon ilk mağlubiyetini 26. haftada Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada yaşadı. Tedesco, göreve başladığı haftada 2 galibiyet, 1 beraberliği bulunan takımı 25 hafta sonunda 16 galibiyet, 9 beraberlikle yenilgisiz takım kimliğine bürüdü. Sarı-lacivertliler, 20 yıl sonra egale ettiği rekorunu 25 haftayla geliştirdi. İlk yenilgisini kırmızı-siyahlılara karşı alan sarı-lacivertliler bu ünvanını kalan haftalara taşıyamadı.

Bu yenilgi sonrası Fenerbahçe Yönetim Kurulu, teknik heyetin durumu ve geleceğiyle ilgili toplantı yaptı. Başkan Sadettin Saran da toplantı sonrası, Tedesco ve Devin Özek ile yola devam ettiklerini, bir daha böyle bir şey olmayacağına yönelik gereken ültimatomların verildiğini söyledi.

YAZ HAZIRLIK KAMPINI HEDEFLEDİ

Tedesco, 17 Mart tarihinde oynanan Gaziantep FK maçı sonrası basın toplantısında, takımdaki oyuncularla birbirlerine büyük bir güven olduğunu belirterek, hedefini şu sözlerle aktarmıştı:

"Biz her maçtan sonra kendi içimizde durum değerlendirmesi yapıyoruz. Ben daha yeni başlıyorum. 40 maç oynadım, geleli 6 ay oldu. Benim kafamdaki fikir, burada bir şey inşa etmek. Burada takımla bir yaz hazırlık dönemi geçirirsem çok mutlu olurum. Yaz transfer dönemini takımla geçirirsem harika olur, bir rüya gibi olur. Bizler teknik heyet olarak gece gündüz çalışıyoruz. Aynaya bakmanız sizin için önemlidir."

AVRUPA LİGİ'NE GALİBİYETLE VEDA ETİ

Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 12 puanla 19. sırada tamamladı. Kanarya; Nice, Stuttgart ve Brann'ı mağlup ederken, Viktoria Plzen, Ferencvaros ve FCSB ile berabere kaldı. Dinamo Zagreb ve Aston Villa karşısında ise mağlubiyet yaşadı. Rakip filelere 10 gol gönderen sarı-lacivertliler kalesinde 7 gol gördü. Fenerbahçe, son 16 play-off turunda ise İngiliz ekibi Nottinham Forest ile eşleşti. Kadıköy'de rakibine 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, rövanşta deplasmanda 2-1'lik galibiyet elde etti ancak kupaya veda etti.

BÜYÜK MAÇLARDA 13 PUAN TOPLADI

Fenerbahçe, geçtiğimiz yılın aksine bu sezon Tedesco yönetiminde büyük maçlarda başarılı sonuçlara imza attı. Beşiktaş'a karşı oynadığı 2 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u ise sahasında 1-0, deplasmanda 3-2'lik skorlarla yendi. Kanarya, Galatasaray'a karşı ise evinde 1-1 berabere kalırken, deplasmanda 3-0 kaybetti.

Fenerbahçe, bu sezon ezeli rakipleriyle ligde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak hanesine 13 puan yazdırdı.

45 MAÇTA 26 GALİBİYET

Tedesco yönetiminde Fenerbahçe 2025-2026 sezonunda 28'i Trendyol Süper Lig, 10'u Avrupa Ligi, 5'i Türkiye Kupası, 2'si Turkcell Süper Kupa olmak üzere 45 müsabakada 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Tüm kulvarlarda 2.00 puan ortalaması yakalayan 40 yaşındaki teknik adamın, Süper Lig'de puan ortalaması 2.14 oldu.