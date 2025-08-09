Hazırlık maçında Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü 2 golle geçti

İSTANBUL 31°C / 23°C
9 Ağustos 2025 Cumartesi
Spor

9 Ağustos 2025 Cumartesi 20:29
Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı müsabaka, sarı-lacivertli takımın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş müsabakası sebebiyle ertelenen Corendon Alanyaspor, seyahatini iptal etmeyerek İstanbul'a geldi.

RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu müsabakası nedeniyle maçı ertelenen Fatih Karagümrük, İstanbul'a gelen Corendon Alanyaspor ile hazırlık maçında karşılaştı.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan müsabakayı Alanyaspor 2-0 kazandı. Akdeniz ekibinin gollerini 10. dakikada penaltıdan Hadergjonaj ve 79. dakikada Ümit Akdağ kaydetti.

