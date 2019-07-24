24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6987
  • 6,3549
  • 261.512
  • 103457
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Hazırlık maçında sakatlanan Marco Asensio, 7 ila 9 ay sahalardan uzak kalacak

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Arsenal ile oynadıkları hazırlık maçında dizinden sakatlık geçiren Marco Asensio'nun ilerleyen günlerde ameliyat edileceğini açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sezon öncesi hazırlık çalışmalarını ABD'de sürdüren Real Madrid'de Marco Asensio'nun sakatlık geçirdiği belirtildi.

Arsenal ile oynanan ve normal süresi 2-2 tamamlandıktan sonra penaltı atışlarında kazanılan hazırlık maçında sakatlanan Asensio ile ilgili açıklama yapan Real Madrid Kulübü, sol diz çapraz bağlarında ve dış menisküsünde kopma meydana gelen İspanyol futbolcunun ilerleyen günlerde ameliyat edileceğini kaydetti.

İspanyol basını, Asensio'nun sahalara geri dönmesinin normal şartlarda 7 ila 9 ay süre alacağını yazdı.

Maç sonrası gazetecilere açıklama yapan Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Asensio ile ilgili "İyi gözükmüyor. Üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Polis, kalbi duran bebeği böyle hayata döndürdü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile telefonda görüştü

Şantiyeye saldırı düzenlediler

Şantiyeye saldırı düzenlediler

Diyarbakır'da polis merkezine saldırı: 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'da polis merkezine saldırı: 4 kişi yaralandı

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule blokları geldi

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule blokları geldi

Felaketi yaşamışlardı... O ilimiz 'afet bölgesi' ilan edildi

Felaketi yaşamışlardı... O ilimiz 'afet bölgesi' ilan edildi

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme! İlk açıklama geldi

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme! İlk açıklama geldi

Ünlü banka uyardı: Doların sonu geliyor

Ünlü banka uyardı: Doların sonu geliyor
 

POPÜLER HABERLER

Dünyanın gözü bölgede: Çin ve Rus bombardıman uçakları...

Dünyanın gözü bölgede: Çin ve Rus bombardıman uçakları...

Bir çok derde deva: Kilosu 500 bin TL!

Bir çok derde deva: Kilosu 500 bin TL!

Ünlülerin gerçek isimlerini biliyor musunuz?

Ünlülerin gerçek isimlerini biliyor musunuz?

Dünyanın gözü bölgede: Çin ve Rus bombardıman uçakları ilk kez...

Dünyanın gözü bölgede: Çin ve Rus bombardıman uçakları ilk kez...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA