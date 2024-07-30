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Spor

Hazırlıklar tamam! Beşiktaş son provadan galip ayrıldı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, düzenlenen hazırlık maçında Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

30 Temmuz 2024 Salı 19:53 - Güncelleme:
Hazırlıklar tamam! Beşiktaş son provadan galip ayrıldı
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Giovanni van Bronckhorst'un yönetimindeki Beşiktaş, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesi çıktığı son hazırlık maçında Suat Kaya'nın ekibi Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maçta Beşiktaş'ın gollerini 44. dakikada Jackson Muleka ve 79. dakikada Mustafa Hekimoğlu kaydederken, Sakaryaspor'un golünü 38. dakikada Demir Ege Tıknaz kendi ağlarına gönderdi.

Beşiktaş'ın yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktığı maçta Ciro Immobile, Rafa Silva, Gedson Fernandes, Gabriel Paulista, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy ve Al Musrati gibi isimler maçta forma giymedi.

Beşiktaş bir sonraki maçında sezonun ilk resmi maçı olan Süper Kupa finalinde Galatasaray ile 3 Ağustos Cumartesi günü 20.45'te karşılaşacak.

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