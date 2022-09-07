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Spor

Hearts - Başakşehir maçı hangi kanalda?

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Hearts'e konuk olacak. Peki Hearts - Başakşehir maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

AA7 Eylül 2022 Çarşamba 09:23 - Güncelleme:
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Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında yarın İskoçya'nın Hearts takımıyla karşılaşacak.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Tynecastle Park'ta, TSİ 19.45'te başlayacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Krzysztof Jakubik yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.

Turuncu-lacivertli ekipte, UEFA listesine adı eklenen yeni transfer Bertrand Traore de teknik direktör Emre Belzöoğlu'nun görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Hearts'te ise kart cezalısı orta saha oyuncusu Jorge Grant bu mücadelede forma giyemeyecek.

A Grubu'nun diğer maçında ise Fiorentina ile Letonya ekibi RFS karşı karşıya gelecek. İtalya'daki mücadele de TSİ 19.45'te başlayacak.

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